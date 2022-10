Verdeeldheid binnen Leefbaar Rotterdam: beoogde wethouder nog niet voorgedragen

Binnen Leefbaar Rotterdam is verdeeldheid ontstaan over de beoogde nieuwe wethouder. Een deel van de fractie bleek maandagavond bedenkingen te hebben bij de voorgedragen kandidaat.

Leefbaar zoekt een opvolger voor Gerben Vreugdenhil, die in augustus wegens ziekte zijn functie als wethouder neerlegde. De selectiecommissie, bestaande uit fractievoorzitter Bart van Drunen, nummer twee Ingrid Coenradie en veteraan Benvenido van Schaik, koos eind vorige week na een sollicitatieronde een nieuwe kandidaat-wethouder. De bedoeling was dat de naam na groen licht van de fractie bekend zou worden gemaakt.

Maar maandagavond bleek een deel van de fractie bedenkingen te hebben bij de beoogde kandidaat. Volgens ingewijden is het niet zeker dat die bedenkingen worden weggenomen. Binnen de partij zouden ook stemmen opgaan om voor een andere sollicitant te gaan. De selectiecommissie praat de komende dagen verder over de ontstane situatie en het is nog niet duidelijk of de huidige kandidaat ook daadwerkelijk wethouder wordt.

‘Zorgvuldig proces’

Fractievoorzitter Van Drunen wil niet concreet ingaan op vragen over de situatie. ,,We gaan gewoon door een zorgvuldig proces", zegt hij. ,,Daar is dit onderdeel van.” Leefbaar-wethouder Robert Simons wil niet reageren.

Leefbaar doet het al met een wethouder minder sinds begin augustus, toen de hoog aangeschreven Vreugdenhil wegens ziekte zijn werk tijdelijk neerlegde. Toen hoopte de partij nog dat hij terug zou keren, en namen Simons en collega-wethouder Maarten Struijvenberg zijn taken tijdelijk over. Maar een paar weken later stopte Vreugdenhil definitief, op doktersadvies. Vreugdenhil had de portefeuilles Financiën en Grote Projecten.

Volledig scherm Gerben Vreugdenhil. © Eric Fecken

