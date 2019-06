‘Verdachte van vermissing Hania heet James B. en heeft een dochter in Nederland’

Even vragen aan Trendwat­cher Ruud Veltenaar: 'Capelle moet voorbereid zijn'

15:30 Het onderwijs, de zorg, de manier waarop we winkelen en hoe we naar ons werk gaan. Over twintig jaar is alles misschien wel compleet anders, laat staan over vijftig jaar of langer. Daar kunnen we maar beter op voorbereid zijn, vindt trendwatcher Ruud Veltenaar. Hij spreekt maandag op het stadsfestival 'Welkom in de toekomst van Capelle'.