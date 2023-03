Verdachte van vergismoord op Rob Zweekhorst draait niet cel in, zaak geseponeerd: ‘OM heeft de boel gerekt’

Automobi­list schept fietser op zebrapad in Rotterdam-Schiebroek

Een fietser is vrijdagmiddag rond 15.45 uur gewond geraakt toen hij op een zebrapad door een personenauto werd geschept op de Uitweg in Rotterdam-Schiebroek. De fietser belandde op de voorruit van de auto en is met een beenbreuk en hoofdletsel naar het ziekenhuis vervoerd.