Verdachte van stalken van zijn advocaat blijft ook uit gevangenis bellen

Russische hacktivis­ten leggen opnieuw drie lokale nieuwssi­tes plat

Een DDoS-aanval vanuit Rusland heeft opnieuw de lokale nieuwssites Vlaardingen24.nl, Schiedam24.nl en Maassluis24.nl platgelegd. ‘Momenteel werken we er hard aan om alles opnieuw in te stellen, maar tot die tijd hebben we de toegang even voor iedereen geblokkeerd’, meldt de Vlaardingse nieuwssite zondagmiddag op Facebook.