Verdachte op Rotterdams politiebureau smeert zichzelf en hele cel in met eigen bloed

Een verdachte maakte donderdagochtend op een wel heel vieze manier duidelijk dat hij geen fan is van de Rotterdamse politie. De man smeerde zichzelf én zijn hele cel op het politiebureau Zuidplein met zijn eigen bloed, dat hij moedwillig uit een wond had laten lopen.

De verdachte had die ochtend een vernieling gepleegd en had zich daarbij verwond aan zijn hand. Deze wond zat in het verband toen de man op het politiebureau aankwam. De agenten plaatsten hem in een cel schakelden de politiearts in.

Kort daarna werden de agenten teruggeroepen door medewerkers van de arrestantenafdeling. De arrestant was zo agressief geworden dat zij de noodknop hadden ingedrukt. De man was toen duidelijk nog niet van plan om zich netjes te gedragen en haalde het verband van zijn wond af. Met het bloed dat uit de wond liep smeerde hij zijn cel en zichzelf in. Om zijn onvrede richting de agenten nog verder te uiten, stak hij zijn middelvingers op.

Engelengeduld

De agenten besloten desondanks om hem te helpen, schrijft wijkagente Kelly in een Instagrampost. De man had door zijn vieze actie flink wat bloed verloren. De politiearts moest daarom zijn wond bekijken. ,,Met heel wat inzet van collega's, die dus buiten niet ingezet konden worden bij meldingen, hebben we met engelengeduld en de-escalerend werken het voor elkaar kunnen krijgen deze meneer zijn wond te laten hechten’’, aldus de wijkagente. ,,Hulp aan hen die dat behoeven gaat soms heel ver.’’

De agenten hebben aangifte gedaan van het incident. De kosten voor het schoonmaken worden verhaald op de verdachte.

