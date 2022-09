Verdachte doodrijden motoragent: ‘Ik kon niet remmen. Ik wilde hem ontwijken’

Het OM vervolgt M. voor moord. Rancune, boosheid, zelfs haat richting de politie, en dan vooral motoragenten, zouden een rol hebben gespeeld. Over zijn ervaringen met de politie wil M. in de rechtszaal eerst niet zeggen.

Maar dan haalt hij uit naar justitie, als de rechter aanhaalt hoe hij eerder stelde dat de politie corrupt was. Hij sprak over stasipraktijken. ,,Dat zie ik nu nog zo. Gegarandeerd. Dat neem ik niet terug. Justitie is een corrupte en criminele organisatie. Voor 95 procent zeker wel”, stelt M., opvallend fel na eerdere korte antwoorden. Soms met gebroken stem.

Woede richting de politie

Of zijn woede richting de politie voldoende is om met voorbedachten rade te bewijzen? Dat zal moeten blijken tijdens de zitting, waarvoor minstens twee dagen is uitgetrokken. M. volgde nooit de tussentijdse zittingen maar moet bij de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak zijn en spreekt dus voor de eerste keer. Vrijwel zijn eerste woorden zijn dat hij de motoragent probeerde te ontwijken.

Een 3D-film zal een belangrijke rol spelen bij het beoordelen van het verhaal van Edwin M. (47), verdacht van het met opzet doodrijden van motoragent Arno de Korte. De animatie van de botsing in het Rotterdamse Waalhavengebied moet glashelder maken dat het geen ongeluk was, zoals de verdachte stelt, maar dat hij expres de politieman aanreed. Ook getuigen hadden idee dat hij Arno de Korte expres aanreed, zo blijkt in de rechtszaal.

Oplopende spanningen

De vrachtwagenchauffeur uit Melissant werd in het verleden veroordeeld voor een botsing met een motoragent die daarbij zijn arm verloor. Hiervoor kreeg hij een taakstraf. Ook reed hij een fietsster dood, waarvoor hij uiteindelijk niet werd vervolgd. Volgens hem kwam bij het besluit de motoragent te ontwijken ‘de stress van ongeluk een jaar ervoor naar boven.’

M. reed hierna lange tijd niet, al kreeg hij na enkele maanden zijn rijbewijs weer terug. Hij had het idee dat de politie het op hem had gemunt en klaagde daar herhaaldelijk over. De oplopende spanningen waren reden voor de politie hem niet te controleren.

De familie van De Korte zal gebruik maken van het spreekrecht. Zijn moeder, schoonzus en nichtje zullen spreken. De laatste is zelf vrachtwagenchauffeur. ,,Let op, je vrachtwagen is een moordwapen’’, waarschuwde haar nu overleden oom haar eerder. Het nichtje zette vanmorgen in de rechtszaal het portret, de helm en baret van haar oom neer in de rechtszaal. De verdachte heeft hier nog niet naar gekeken.

Volledig scherm Bij de rechtbank in Rotterdam hangt een spandoek. Daar begint vandaag de zitting tegen verdachte Edwin M. © AD

