Verdachte dodelijk ongeval Groene Kruisplein reed 53 kilometer te snel

column Ophef over seksuele voorlich­ting, pertinente onzin die met drie muisklik­ken kan worden weerlegd

We studeerden hard en werkten veel. We waren allemaal jonge vrouwen die graag enquêtes afnamen. We zagen elkaar dagelijks en raakten bevriend. Op een dag ging het tijdens de pauze over borstverkleiningen. Een 20-jarige vertelde dat ze dat overwoog. De schaamte voor haar borsten begon nadat ze werd aangerand door een oom. Ze was toen tien, kreeg net borsten, at zo weinig mogelijk maar ze bleven maar groeien. Sindsdien liep ze krom en met wijde truien.