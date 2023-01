Verdachte (28) van veroorzaken verkeersongeluk met drie doden blijft voorlopig achter tralies

Krimpenaar stalkt ex na breuk: ‘Heb niks meer te verliezen, ik ben gewapend’

Nadat de relatie van A.M. (46) met zijn vrouw al jarenlang gepaard ging met vallen en opstaan, kwam het in 2020 tot een definitieve breuk. Een einde dat de Krimpenaar niet kon verkroppen, mede omdat hij zijn kinderen niet mocht zien. M. stalkte en bedreigde zijn ex. ,,Het werd me allemaal teveel.’’

10:58