Verdachte (25) dodelijke mishandeling Club Blu blijft langer vastzitten

De politie kreeg zaterdagochtend rond half zes een melding van een mishandeling bij Club Blu. Eenmaal ter plaatse leek het, aldus een politiewoordvoerder, mogelijk om een vechtpartij te gaan. ,,We onderzoeken daarom of er klappen over en weer zijn gegeven.’’ Het slachtoffer moest gereanimeerd worden en is door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden aan zijn verwondingen.

Onderzoek

In de club werd een verdachte aangehouden, hij is inmiddels voorgeleid. Onduidelijk is nog wat aan het geweld vooraf is gegaan. De politie doet onderzoek naar het incident. Er zullen camerabeelden worden bekeken en er is gesproken met getuigen.

In het verleden zijn er namelijk vaker incidenten rond Club Blu geweest. De discotheek werd in augustus 2020 door burgemeester Ahmed Aboutaleb twee weken gesloten nadat de zaak was beschoten. De eigenaar loofde toen 35.000 euro uit voor de tip die zou leiden tot de aanhouding van de schutter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.