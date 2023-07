Verdachte (17) schietpartij Vlaardingen haalde trekker niet over, mag zaak in vrijheid afwachten

UPDATE/MET VIDEO Man (30) overleden na schietpar­tij in Vlaardin­gen, 17-jarige verdachte opgepakt

Een 30-jarige man uit Vlaardingen is maandagavond overleden na een schietpartij in Vlaardingen-West. Omstanders en hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren. Na de schietpartij werd in een flat een 17-jarige Vlaardinger als verdachte aangehouden.