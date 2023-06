Veilig Thuis wil onderzoek naar demonenuitdrijving bij kinderen: ‘Waar ligt grens godsdienstvrijheid?’

Sparta is zijn leven, maar Bas kan niet bij dé wedstrijd van het jaar zijn: ‘Ik volg het duel via de radio’

Bas Horsman is al jarenlang Sparta-fan en mist geen minuut van de wedstrijden. Maar nu de Rotterdamse voetbalclub eindelijk in de playoffs voor de UEFA Europa Conference League speelt, tegen FC Twente, is hij op vakantie in Amerika.