Veertien jongens aangehouden na straatroof in Barendrecht

Vader zou kinderen zonder toestem­ming hebben meegenomen naar Spanje: maandenlan­ge straf geëist

Tegen een 36-jarige Rotterdamse vader is een maandenlange celstraf geëist omdat hij zijn twee kinderen ruim twee jaar geleden zonder toestemming naar Spanje zou hebben meegenomen. De Rotterdammer stelt dat de moeder wel akkoord was en meent dat er geen afspraken waren met de jeugdbescherming over het meenemen van de kinderen naar het buitenland.

9 januari