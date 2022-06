Veel schade bij uitslaande brand op zolder in Ridderkerk

De brand ontstond rond 01.30 uur in een wasdroger, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarbij kwam veel rook vrij. De bewoners probeerden de brand zelf te blussen, maar slaagden daar niet in. Zij konden wel zelf veilig naar buiten komen.

Warme dagen

Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de brand al uitslaand. Volgens de woordvoerder van de VRR kan dat te maken hebben met het warme weer. ,,Vanwege de warme dagen staan veel ramen open. Ramen open betekent veel zuurstof, het kan zijn dat dat de oorzaak is geweest van de snelle brandontwikkeling.’’ De brandweer heeft het vuur afgeblust, maar kon niet voorkomen dat de woning flink beschadigd raakte. De bewoners konden vannacht nog niet terug hun woning in, meldt de woordvoerder. Of dat inmiddels wel kan, is nog niet bekend. Het Team Brandonderzoek onderzoekt waardoor de droger vlam vatte.