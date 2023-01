Veel rookontwikkeling bij brand in stomerij in Rotterdam-Lombardijen

Badgasten staan in zwemkle­ding op straat nadat er gaslucht werd geroken in het zwembad

Het zal je maar gebeuren, lig je net in het zwembad baantjes te trekken, moet je eruit omdat er mogelijk een gaslek is. Het overkwam een groep sportievelingen dinsdagochtend tijdens het seniorenzwemuurtje in zwembad IJsselmonde in Rotterdam.

