Veel rook bij brand in hoekwoning Rotterdam-Feijenoord

Hoera! Gorilla Ajabu, het jong van Bokito, is 1 jaar geworden

Tijd voor een feestje! Ajabu, de gorilla die in februari vorig jaar onverwacht geboren werd in de Rotterdamse dierentuin, is zaterdag 1 jaar geworden. De kleine van gorilla Bokito en moeder Aya maakt het goed en ligt goed in de groep.