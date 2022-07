Veel rommel op A13 door gekantelde vrachtwagen: meerdere rijstroken afgesloten

Roel van Velzen doneert piano aan Sophia Kinderzie­ken­huis voor bouw muziekstu­dio

Roel van Velzen heeft dinsdag een piano gedoneerd aan de Muziekids Studio in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. De zanger is ambassadeur van de stichting Muziekids die kinderen in ziekenhuizen de gelegenheid geeft om muziek te maken.

19 juli