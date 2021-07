Veel onduidelijkheid over QR-codes en gratis testen bij reizen naar landen buiten de EU: Zó kun je op stap

Specialis­ten adviseer­den gemeente om kunstwerk van Florentijn Hofman in tweeën te slijpen

7 juli De actie van de gemeente Rotterdam om Havenwerken, een kunstwerk van Florentijn Hofman in tweeën te slijpen, was een bewuste keuze. ,,We hebben in overleg met specialisten besloten het kunstwerk op de lasnaden te splitsen, zodat het goed te vervoeren is en het op een later moment weer aan elkaar bevestigd kan worden”, laat een woordvoerster van Stadsbeheer weten.