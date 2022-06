Veel kritiek op college met maar één vrouw: ‘Ik schaam me de ogen uit m’n kop’

,,Dit is een stap terug in de tijd, en dat voor zo’n progressieve stad”, zegt D66-raadslid Joan Nunnely. Haar partij is de enige van de vier coalitiepartners die een vrouwelijke wethouder levert. Nunnely: ,,Ik vind het een shame dat we niet meer vrouwen in het college hebben kunnen krijgen. Politiek is veel te belangrijk om alleen aan mannen over te laten, zei Els Borst al. En zo is het.”