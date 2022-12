Veel file op wegen in en rondom Rotterdam, code geel vanwege ‘verraderlijke gladheid’

Het is onder meer druk op de A15 richting Ridderkerk. Door een ongeval met een vrachtwagen bij Europoort is één rijstrook dicht. De vertraging loopt daar op tot 20 minuten.

Op de A16 is sprake van langzaam rijdend verkeer richting Rotterdam en kan de vertraging oplopen tot een halfuur. Bij knooppunt Terbregseplein in Rotterdam-Noord is er in beide richtingen op de A20 sprake van file. Bovendien is het druk op de Haringvlietbrug in de richting van Rotterdam.