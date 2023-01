Vanuit kantine van de remise had je pikant uitzicht: ‘Er woonden dames die veel mannenbezoek kregen’

wereldberoemd Tienduizen­den volgers op sociale media: foto’s van Rotterdam­se Claire gaan heel de wereld over

In eigen stad vrij onbekend, maar in het buitenland een gevestigde naam. Deze week lees je hier het verhaal van onbekende, bekende regiogenoten die hopen in 2023 nóg meer van de wereld te veroveren. Vandaag: de Rotterdamse natuurfotograaf Claire Droppert. Haar beelden, gemaakt over de hele wereld, gaan zelf ook de wereld over.

5 januari