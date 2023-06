Vanochtend overwegend bewolkt in Rotterdam

Reisvacci­na­ties voor vakanties zijn niet aan te slepen: mensen moeten wekenlang wachten

Je zou denken dat Nederland een beetje vaccinatie-moe is na de heftige coronajaren. Niets is minder waar. Nu we weer onbeperkt en vooral ver op vakantie kunnen, staan we graag in de rij voor een reisvaccinatie. Bij de GGD in Rotterdam is pas in juli weer plek vrij en ook elders is het druk. ,,Wees er daarom op tijd bij.”