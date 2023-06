Vandaag kans op bewolkte dag in Rotterdam

Opnieuw zwaargewon­de motorrij­der: Aangehou­den automobi­list was vermoede­lijk onder invloed

Bij een derde groot motorongeluk in vier dagen tijd in de politieregio Rotterdam is een 27-jarige motorrijder uit Den Haag zwaargewond geraakt. De betrokken automobilist was vermoedelijk onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. Donderdag en zaterdag kwamen twee motorrijders (59 en 26 jaar) uit Rotterdam om het leven bij botsingen.