Vanavond weer een kans! Zó maak je de mooiste foto’s van het Noorderlicht

De wekker van Mika (17) gaat altijd om 6 uur: 'Dat vind ik fijn'

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Mika van der Ploeg voelt die 18 jaar dichterbij komen. „Ik vind het spannend! Tegelijk hoop ik dat volwassenen zich dan realiseren dat ik geen kind meer ben.”