Vanaf begin januari 100 extra Oekraïense vluchtelingen in verbouwde opvangplek

Burgemees­ter van Capelle teleurge­steld in Aboutaleb: ‘Voortaan overleg over opvang vluchtelin­gen’

Burgemeester Oskam van Capelle aan den IJssel is teleurgesteld in de gemeente Rotterdam, die zonder overleg een opvang voor 200 Oekraïense vluchtelingen heeft gepland op de grens van beide steden. De voorziening komt in twee kantoorgebouwen aan de Prins Constantijnweg op een steenworp afstand van de Capelse wijk Schenkel. De IJsselgemeente is niet bij dit besluit betrokken, klaagt de burgervader. ,,We betreuren dit.’’

26 oktober