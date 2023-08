Van Voorne-Putten naar Glasgow: een kijkje achter de schermen van razende reporter Sebastiaan

column We hebben er een nieuwe voetbal­held bij en ze komt uit de Hoeksche Waard

Speelde nooit zo graag op de voetbalvelden van sv Heinenoord. Veel wind, fanatieke, ruwe schoppers, thuisfluiters. Ja, vaak verloren daar. Maar alles is vergeten en vergeven, want het is daar alsnog heilige grond geworden. Coen Moulijn speelde zijn eerste potjes midden vorige eeuw op de velden van Xerxes, Esmee Brugts begin deze eeuw op die van Heinenoord.