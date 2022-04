Van Uruguay tot Bonaire: muurschilderingen van deze Rotterdamse kunstenaar hangen over hele wereld

Legioen gaat uit z’n dak: ‘En Cyriel Dessers scoort een goal. Dessers scoort een goal!’

Na een imposante mars én een metroritje kwam het Legioen zingend en springend aan in het stadion in Praag voor ‘de belangrijkste wedstrijd van het seizoen’. Loopt de Road naar Tirana nog verder? Het uitvak gaat drie keer uit z'n dak, voor Sinisterra en de Held van Praag Cyriel Dessers. Marseille, we komen!

15 april