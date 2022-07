Van Santana tot rode lippen: deze cruiseschepen liggen binnenkort in de Rotterdamse haven

Vrouw trapt per ongeluk op het gaspedaal in de wasstraat en breekt alle wasbor­stels

Bij een wasstraat in Ridderkerk ging het zaterdagavond goed mis: in plaats van het rempedaal in te drukken, drukte een vrouw het gaspedaal in. Hierdoor schoot zij de wasstraat in, waardoor alle wasborstels afbraken. Ook botste ze tegen een auto voor haar. Deze raakte licht beschadigd.

17 juli