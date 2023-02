Van proppen in Salou naar bioscoopfilm: Costa! gaat over het leven van Rotterdammer Ian

indebuurt.nlDe kans is groot dat je in de zeroes de film ‘Costa!’ honderd keer hebt gezien. De romantische komedie met Daan Schuurmans en Georgina Verbaan was een enorme bioscoophit. Fun fact: het verhaal is gebaseerd op de Rotterdammer Ian van Eck.

Hoewel Ian inmiddels een bekende wijnleverancier is in de Rotterdamse horecawereld, begon zijn carrière als propper in Salou. Toen Johan Nijenhuis daar begin jaren ’90 op bezoek kwam, besloot hij er een film van te maken. Met het eerste scenario op tafel bij Dudok vertelt Ian zijn verhaal.

Tienervakantie

Zoals de meeste tieners wilden Ian en zijn vrienden na hun eindexamen op feestvakantie. Alle accommodaties in Lloret de Mar zaten vol, dus belandden ze op een camping in Salou. De plek was eind jaren ’80 nog niet populair, maar het beviel de groep jongens zo goed dat ze de volgende jaren teruggingen. “We raakten aan de praat met mensen die daar werkten en deden meteen onze eerste ‘propper-klusjes’. Niet voor geld, maar voor gratis drankjes”, vertelt Ian.

Na een paar fantastische vakanties besloot Ian met een vriend drie maanden in discotheek Flash Back te gaan werken. Het jaar erop gingen ze terug voor het hele zomerseizoen voor de club en vanaf dat moment is Ian vier jaar in Salou gebleven.

De grootste discotheek van Salou

Flash Back is de grootste discotheek van Salou en bestaat al sinds 1969. De proppers zorgen ervoor dat het iedere avond volstaat met dansende vakantiegangers. Voor Ian begon het als lollig tienerbaantje, maar al snel kreeg hij meer verantwoordelijkheden en werd hij manager van de club.

Ian: “Ik had veel ideeën om bezoekers naar Flash Back te trekken. Zo deelden we T-shirts uit, waardoor busladingen met nieuwe toeristen meteen overal het logo van de disco zagen. En we nodigden Nederlandse dj’s en soapies uit.” Met succes: toen Flash Back in 2019 hun vijftigjarig jubileum vierde, werd de datum van het feest verzet zodat Ian erbij kon zijn. “Ze zeiden dat ze de beste drie seizoenen hebben gedraaid toen ik de manager was.”

Volledig scherm Het eerste script van Costa! – Foto: indebuurt Rotterdam

Johan Nijenhuis op vakantie

Een van de zomers dat Ian manager was, kwam Johan Nijenhuis twee weken naar Salou. “Mijn vriend Rens uit Breda werkte voor GTST en tijdens de zomerstop in juli en augustus hielp hij mij in Flash Back. Johan Nijenhuis regisseerde de populaire soap en hij kwam bij ons op bezoek. Na twee dagen zei hij: ‘Ik ga hier een film over maken’.”

Zo gezegd, zo gedaan. Ian en zijn Flash Back-collega’s gingen op bezoek bij de scenarioschrijvers. Ian was inmiddels terugverhuisd naar Nederland. “We moesten verhalen over de tijd vertellen en daar is de film van gemaakt. We zijn allemaal ook figurant geweest, maar mijn scène is eruit geknipt. Dat vond Johan zo erg, dat ik in aflevering acht van de vervolgserie te zien ben. Als scheidsrechter bij een volleybalwedstrijd!”

Mega bioscoophit

In Ians verhaal over de jaren in Salou komen allerlei situaties voor uit de Nederlandse romcom. De discotheek heet niet Flash Back, maar De Costa. De romance tussen Rens (Daan Schuurmans) en Janet (Georgina Verbaan) is gebaseerd op Ians liefde waarvoor hij terug naar Nederland verhuisde.

Ook Ian ging een tijdje voor een concurrerende club werken, net als Rens in de film bij The Empire. De manager in de rolstoel (Victor Löw) heet Ian. Ook de auto waarin de proppers in de film reden, werd door het team van Flash Back gebruikt.

De film kwam in de bioscoop en Ian was aanwezig bij de eerste vertoning voor Nederlandse filmpers. “Het was bijzonder om mijn verhaal op het grote doek te zien, maar de recensies waren superslecht.” Dat bleek geen probleem, want binnen twee weken had Costa! alle records verbroken. De film werd een enorme hit en er volgde een serie.

Whatsapp-groep met Spaanse vrienden

Ian is inmiddels al meer dan dertig jaar terug in Nederland en de film Costa! heeft hij al sinds hij uitkwam in 2001 niet meer gezien. Met zijn bedrijf Ian en Wijn levert hij aan bekende zaken als Bar Berta, FG Restaurant (**), De Gele Kanarie en meer. Toch blijft Salou een onderdeel van zijn leven, bijvoorbeeld door de Whatsapp-groep ‘Amigos para Siempre’ (vrienden voor altijd) met achttien gasten. “Een paar keer per jaar spreken we af met mensen van de Flash Back-tijd, bijvoorbeeld om te varen op de Rotte. Dan luisteren we naar onze Spotify-lijst met nineties-hitjes die in de discotheek gedraaid werden.”

