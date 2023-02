Van onbeperkt roti eten in de Havenkerk tot muziek bij Bier en Vinyl: 5 x weekendtips in Schiedam

indebuurt.nlNog geen weekendplannen? Er valt dit weekend genoeg te doen in Schiedam. Wat dacht je van de all you can eat Rotidag XXL in de Havenkerk? Of ga je op avontuur met de Art Route Schiedam, onderdeel van Rotterdam Art Week? We hebben vijf leuke weekendtips voor je op een rij gezet:

All you can eat Rotidag XXL in Havenkerk

Een prachtige locatie waar je komend weekend samen met familie en vrienden kunt aanschuiven om onbeperkt roti met kip, doksa (eend) of lam te eten. Live muziek en comedy zijn inbegrepen. Je kunt aanvallen in de Havenkerk, Lange Haven 72, op vrijdag 10 februari tussen 19.00 en 22.00 uur, op zaterdag 11 februari van 18.00 tot 21.00 uur of op zondag 12 februari van 18.00 tot 21.00 uur. Bestel je tickets online voor 27 euro.

Bluesmuziek bij Bier&Vinyl

Robin van Roon en Arie Verhoef spelen zondag 12 februari in de huiskamer van Bier&Vinyl. Ze spelen nummers van Slim Harpo en andere Blueslegendes. Robin beantwoordt het gitaarspel van Arie met zijn mondharmonica. Zak lekker onderuit en luister naar heerlijke blues, doorweekt met heimwee, verdriet en pijn. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus reserveren is verplicht. Een kaartje kost 5 euro.

Art Route Schiedam

Tijdens Rotterdam Art Week van 10 tot en met 12 februari geniet je ook in de binnenstad van Schiedam van kunst. De wandelroute Art Route Schiedam is ongeveer vijf kilometer en loopt langs het museumkwartier, onze molens, het oude stadspark en eindigt bij de SodaFabriek en Glasfabriek. Vanuit de SodaFabriek kun je ook een stuk per sloep afleggen! In De Glasfabriek draait er elke dag een dj van 16.00 tot 24.00 uur. Download de route en bekijk het programma per locatie hier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jon van Eerd – Zo vader zo zoon

Zaterdagavond kun je lekker lachen in Theater aan de Schie bij een optreden van Jon van Eerd. Jon kruipt voor het laatst in de huid van alter ego Harrie Vermeulen in deze voorstelling. Harrie woont in bij zijn zoon en heeft zo zijn ideeën bij het liefdesleven van zijn zoon. Je raadt het al: Het wordt een avond vol grappige misverstanden, intriges en verwikkelingen.

View this post on Instagram A post shared by Theater aan de Schie (@theateraandeschie) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gratis fitnesstoestellen uitproberen

Op 11 februari kun je van 10.00 tot 11.30 uur meedoen met een introductieles van Ambition Personal Training. Bij de fitnesstoestellen aan de Schie, naast de Pathé (Noorderweg 24) leer je hoe je op een goede manier zelf kan fitnessen. Er staat ook een outdoor training op het programma en al dat bewegen wordt beloond met een smoothie. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Schiedam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!