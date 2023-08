Van kleinkinderen in emmers tot regen(bogen): deze zomerfoto’s stuurden jullie in

Hoe ging het dit jaar weer mis bij het Zomercarna­val? ‘Smet, maar we voelen ons niet verantwoor­de­lijk’

Het was zo’n mooie dag zonder enige wanklank. De straatparade swingde als vanouds. Tot in de avonduren schoten klinken op een volle Coolsingel. Met drie gewonden eindigt de 36ste editie van het Zomercarnaval. Wat resteert is vertwijfeling.