Van kapsalon naar bouillabaisse: ‘Kijk ook naar meesterlijke stadion als voorbeeld voor de Kuip’

Feyenoord staat weer op de drempel van een Europese finale. Twintig jaar geleden was dat voor het laatst, toen de UEFA Cup werd gewonnen. In de toenmalige ‘Road to the Final’ nam het Legioen voor een dag Milaan over. Sten en Edwin zaten in het stadion. ,,We waren de enigen die kabaal maakten.”

