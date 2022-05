Van kapsalon naar bouillabaise: ‘Kijk vooral naar meesterlijke stadion als voorbeeld voor de Kuip’

Strand­feest in Marseille, maar: ‘Het is echt beter om niet op te vallen als Feyenoord­sup­por­ter’

Feyenoordsupporters staan donderdag met zand tussen de tenen achter hun Feyenoord. Dat is tenminste de hoop van de autoriteiten. Om de intocht van de duizenden fans voor de halve finale in de Conference League in goede banen te leiden, is het strand buiten de stad aangewezen als fanzone.

3 mei