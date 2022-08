Van dingen kapotslaan (mét toestemming) tot een bootje besturen: kinderen gaan weer los in Ahoy

,,IJzer bij ijzer, draadjes bij draadjes.’’ Nigel (7) en zus Jaylinn (10) leren hier hoe je afval moet scheiden. Ze mogen oude computerkasten slopen en ontleden. In hun veiligheidskleding en -bril zijn zij helemaal in hun element. Van de computer is niets meer heel. ,,Ik weet niet wat voor apparaat dit is, maar er zitten heel veel chippies in’’, zegt Jaylinn. ,,Dit is heel leuk, want thuis mag dit niet.” Hun moeder die vanaf de bank toekijkt: ,,Ze mogen eindelijk iets slopen met toestemming. Welk kind wil dat niet?’’