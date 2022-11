Van de strijd tussen Sparta en Feyenoord was ik mij niet bewust

Hoge nood? Zo ‘toilet­vrien­de­lijk’ is onze regio

Wie hoge nood heeft, kan in Rotterdam prima terecht. De stad staat op de vijfde plek in de ranglijst van meest toiletvriendelijke gemeenten van Nederland. Toch blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting en de HogeNood-app dat het lang niet overal in onze regio goed gesteld is met de toiletvriendelijkheid.

20 november