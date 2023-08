Van Crooij verlaat Sparta voor lucratieve transfer, mogelijk laatste vertrekkende basiskracht

Peter zit op een rood-wit­te wolk nu Sparta bovenaan staat in de Eredivisie: ‘Wat een tijd om mee te maken’

Het is een bijzonder moment voor Sparta-supporters: hun favoriete club staat voor het eerst in vier jaar helemaal bovenaan in de Eredivisie. De laatste keer dat Sparta de koppositie wist te grijpen was in 2019. Toen stonden de Rotterdammers voor één dag bovenaan. Voorzitter van Vereniging ‘De Sparta Supporter’ Peter van der Zwan kan niet stoppen met glunderen: ,,Sparta leeft als nooit tevoren.”