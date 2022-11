Van Brienenoordbrug twee nachten dicht om deel van brug te testen

Kerstboom oppikken bij Beter Boompje: ‘Na de kerst gaat de boom met pensioen’

Zonde dat in januari stapels dode kerstbomen op straat belandden, vinden Frank Haagen (37) en Alex de Graaf. Zij bedachten daarom Beter Boompje. Na de kerst worden de bomen terug in de grond gestopt. In Rotterdam en Barendrecht is een pick-up punt om zo’n duurzame boom aan te schaffen.

18 november