Van Baudet tot Van den Herik: hoe grote namen de Rotterdammers om hun lokale stem vragen

7:00 De dag begint met Karremans. Terwijl andere lijsttrekkers nog aan hun croissant zitten, lacht de VVD-leider Rotterdam toe vanaf paginagrote advertenties in AD en NRC. Het is een open brief, met nogal curieus taalgebruik. ‘Marathon. Erasmusbrug in de voorjaarszon. Honderdduizenden mensen. Trots. Zie je wel. En dan weer: schietpartij. Kogelgat. Kinderkamer. Potverdomme.’ Al snel loopt Twitter vol met reacties, vooral kritische. Maar het doel is bereikt. Karremans is weer talk of the town.