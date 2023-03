Van alle kanten krijgt moeder Mien geld aangeboden voor haar zoektocht, maar dat mag ze niet aannemen

Wie is er niet blij met 2200 woningen? Of met een beeld van een jonge, zwarte vrouw op Nikes?

Je zou denken dat de Hoeksche Waard blij is met 2200 woningen die in de nieuwe wijk Stougjesdijk moeten komen. Niets is minder waar. De veerdienst Rozenburg die er al tijden uitligt, blijft een open wond voor veel lezers. En dat Blue Amigo dan ook nog eens wel nieuwe elektrische waterbussen koopt, is voor velen de druppel, zo blijkt uit de lezersbrieven.