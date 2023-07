Valentina werd op latere leeftijd model: ‘Elke dag in de gym? Juist niet, mijn leven is geen strafkamp’

Hoe kon het zo misgaan met de RET? 'Het is gewoon eigen rotonde eerst'

De RET zit in grote problemen. Hoe kon het zo misgaan met de Rotterdamse vervoerder? En wie betaalt de prijs? Er komt een zware strijd aan, blijkt uit gesprekken met een reeks betrokkenen. ,,We laten ons niet in het pak naaien.’’