Valentijnsdag Rotterdam 2023: hier kun je speeddaten en romantisch uit eten

De teddyberen, rode rozen en chocolade zijn binnenkort niet aan te slepen, want de meest romantische dag van het jaar is bijna in zicht: Valentijnsdag 2023. Ben je over je oren verliefd of juist op zoek naar een nieuwe liefde? Hier in Rotterdam zijn alle love birds aan het juiste adres voor een portie liefde.

Sweet Magnolias Bakery

Ben jij tussen de 21 en 60 jaar oud én heb je zin in een avond speeddaten? Dan moet je 14 februari om 19.00 uur langsgaan bij Sweet Magnolias Bakery. Deze avond wordt er een Mediterraans driegangenmenu geserveerd. Er vindt een wissel plaats bij elke gang, dus wie weet ontmoet je wel jouw grote liefde tijdens de drie dates.

Via de Instagram van Sweet Magnolias Bakery kun je je opgeven voor de romantische avond. Vooraf krijg je een vragenlijst, om je te koppelen aan een van de singles met gemeenschappelijke interesses. De prijs is dertig euro voor het diner en twee drankjes, mocht je een alcoholische versnapering willen wordt het 35 euro.

Foodhallen

Ook dit jaar organiseert Foodhallen Rotterdam een valentijnsevent: Flirthallen. Op 11 februari is het pre-Valentine’s Flirt Fest. Scoort cupido voor jou deze avond een date, dan zit je 14 februari wellicht met je verovering aan het all-inclusive diner voor twee. Een beetje verlegen? Hang een one-liner in de boom en maak kans op een romantisch borrelpakket.

Ben jij meer een competitief type? Waag je dan aan een dans-battle op de beats van dj Matchmaker. Overigens is het niet geheel een vrijgezellenfeestje. Ook als je op zoek bent naar nieuwe maten, is dit the place to be.

Café Prêt à Boire

Ga op 14 februari lekker eten bij Café Prêt à Boire in de Afrikaanderwijk. Met rockmuziek op de achtergrond en een hardvuur in de zaak, zit je knus en warm. Ga samen met je geliefde, collega of gewoon alleen. Voor 38 euro krijg je een vegetarisch driegangendiner, en bij binnenkomst een welkomstdrankje en hapje.

JAQ

Op 14 februari heeft ook JAQ zijn deuren geopend voor Valentijnsdag. Ga samen met je geliefde uit eten geniet van een driegangendiner. Je betaalt voor twee personen 93 euro, dit is inclusief welkomstdrankje. Leg de avond ook zeker vast in de photobooth van het restaurant. Reserveer een tafeltje op de website van JAQ.

Mooie Boules

Op Valentijnsdag organiseert Mooie Boules een speeddate event van 19.30 tot 22.30 uur. In plaats van aan tafel kletsen, speel je samen een potje jeu de boules. Om de tien minuten wissel je van partner. Sluit de avond romantisch af aan de bar of zing je een serenade voor je ultieme match in de karaokekamer! Ben jij tussen de 25 en 35 jaar? Pak dan je kans. Een ticket kost vijf euro, en bestel je via de website van Mooie Boules.

Bar Simon

Het is sowieso al een feestje om te eten en borrelen bij Bar Simon. Nog leuker is dat zij hun deuren – die normaal gesloten zijn op dinsdag – speciaal openen op Valentijnsdag. Dus ook hier kun je gezellig op date met je lover, lieve zus of opa. Geniet van escargots, steak tartaar en sluit je diner af met een heerlijke kaasplank.

