'Vakantieweg' voorlopig nog niet verbreed, en dat is slecht nieuws voor automobilisten

MET VIDEO Gerda mocht niet meer op training van Feyenoord komen: ‘We kregen een verbod, je verzint 't niet’

In haar jeugd, op school, in de trouwzaal én op de begraafplaats is de club van Gerda Lems (58) er altijd bij. ,,Op de uitvaart van mijn vader hadden we allemaal ons Feyenoordshirt aan.”