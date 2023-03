Vader babymoord kampt met schizofrenie en moet zeker tbs krijgen

De grote vraag is of de deskundigen vinden of S. in een dusdanige toestand verkeerde dat de moord hem wel of niet kan worden toegerekend. Zowel de rechter als de advocaat lieten tijdens deze tussentijdse zitting nog niets los over deze belangrijke inschatting. Als S. volledig ontoerekeningsvatbaar wordt geacht, dan kan hij alleen tbs en geen celstraf hebben. Voor de nabestaanden is dat vaak moeilijk te verteren.

Tijdens de zitting werd wel duidelijk dat de psycholoog en psychiater stellen dat S. schizofreen is en zeker tbs moet krijgen.

De Rotterdammer heeft herhaaldelijk verklaard dat hij opdracht had gekregen van de moeder en oma van het meisje. Hij lijkt dat hij nog steeds in deze waangedachte gelooft, hoewel hij nu medicatie krijgt. Deze verklaring is een harde klap voor de nabestaanden.

Psycholoog en psychiater opgeroepen voor zitting

De psycholoog en de psychiater zullen beide worden opgeroepen voor de inhoudelijke zitting op 15 mei, om vragen over hun onderzoek te beantwoorden. S. was vandaag via een liveverbinding bij de zitting, maar zal dan in persoon aanwezig zijn.

Ook de nabestaanden hebben aangekondigd dan naar Arnhem te reizen, waar de Militaire Kamer zitting houdt bij de rechtbank Gelderland. S. was in dienst bij Defensie maar zat al langere tijd met klachten thuis. Naast twee burgerrechters zal ook een militaire rechter oordelen over de babymoord.

Baby Emily was nog geen zes maanden oud toen ze werd doodgestoken. Dat gebeurde in juli vorig jaar bij haar oma thuis aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois. Haar dood veroorzaakte een schok. Bij de deur ontstond een herdenkingsplek met knuffels.

