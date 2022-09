Uniek: oude Rotterdamse havenfilm eenmalig digitaal in de bioscoop te zien

Nieuwe studenten­flat in een ‘vergeten hoekje’ moet ook een geschiede­nis­les­je worden

Ooit geweten dat hét vlaggenschip van Michiel de Ruyter in Rotterdam is gebouwd? Nee hè? U bent niet de enige hoor. Woonstad Rotterdam vindt dat het DNA van de stad meer aandacht verdient en grijpt de bouw van nieuwe studentenwoningen aan om de vergeten geschiedenis van de plek in de schijnwerpers te zetten.

20 september