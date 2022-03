Ultieme poging om relschopper Coolsingel te pakken: OM looft tipgeld uit

,,Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als de agent vol was geraakt, terwijl die meute eraan kwam.’’ Het is de eerste keer dat er tipgeld wordt uitgeloofd om de identiteit van een verdachte van de Coolsingelrellen van 19 november te achterhalen. Dankzij het tonen van beelden zijn al vele relschoppers gepakt. Verleden week werd een 39-jarige Rotterdammer veroordeeld tot vier jaar celstraf voor het meewerken aan het in brand steken van een politieauto.

Op de vlucht geslagen

Deze politieauto was samen met nog andere voertuigen achtergelaten door agenten die kort na de start van de coronademonstratie op de vlucht sloegen, toen de massa zich tegen de politie keerde. ME’ers waren toen nog niet op de Coolsingel, enkel politiemensen in hun normale uniform zonder extra bescherming. Zij waren met veel minder dan de relschoppers, die hen bekogelden met vuurwerk, stenen en flessen.

Om zichzelf in veiligheid te brengen, moesten de agenten weg zien te komen van de Coolsingel. Op beelden is te zien hoe een agent over de Coolsingel rent met de meute achter zich aan, als verdachte nummer 52 hem probeert onderuit te trappen. ,,In deze gevaarlijke en chaotische situatie, probeert de man op lafhartige wijze een van de agenten tegen de grond te schoppen. Gelukkig trapt hij mis, maar we willen hem graag aanhouden’’, stelt de politie. ,,Hoewel zijn foto al langer online staat, is er nog geen gouden tip binnengekomen.’’