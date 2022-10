Uitzonderlijke trambotsing met negen gewonden uitvoerig onderzocht: RET schakelt externe partij in

Tramver­keer Rotterdam komt langzaam weer op gang na urenlange stremming door botsing

Het tramverkeer in het centrum van Rotterdam start langzaam weer op, nadat het urenlang had stilgelegen door een aanrijding tussen twee trams. De takelwagen kon de trams niet terug in de rails zetten zonder de stroom van de bovenleiding te halen. Hierdoor kon urenlang geen tram over het Hofplein rijden.

27 oktober