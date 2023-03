Uithaler (18) geeft zich over na geblaf van politiehond

Politiehon­den helpen bij vinden van uithalers in haven van Rotterdam

Twee politiehonden zijn van grote waarde geweest bij het vinden en aanhouden van twee uithalers in de haven van Rotterdam. De ene hond vond de uithalers, die zich verstopten in een container, en de andere hond hielp bij het veilig in de boeien slaan van de verdachten.