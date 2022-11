Uitbreiding tbs-kliniek de Kijvelanden: lange wachtlijsten moeten worden weggewerkt

Volgens gegevens van de Raad voor de Rechtspraak en de Dienst Justitiële Inrichtingen is het aantal tbs-opleggingen in Nederland de afgelopen vijf jaar fors toegenomen: met 58 procent. Daarnaast verblijven steeds meer tbs’ers in een kliniek omdat er een tekort aan vervolgvoorzieningen is. Dat heeft lange wachtlijsten tot gevolg, waardoor veroordeelden die tbs opgelegd hebben gekregen, langer dan nodig in de gevangenis zitten.

De Kijvelanden zegt dat door middel van zogenoemde unitbouw 24 extra plekken kunnen worden gerealiseerd op het huidige binnenterrein, waar nu een sportveld is. Ook wordt de mogelijkheid gezien nog eens 24 plekken te creëren waarmee de kliniek effectiever in te delen is. ,,Met de extra ruimte kunnen we patiënten beter over de verschillende afdelingen verdelen, waardoor we de groepsgrootte terugbrengen naar het landelijk gemiddelde van maximaal twaalf patiënten per afdeling”, zegt directeur bedrijfsvoering Joep Adank.