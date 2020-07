Uitbraak coronavirus onder Rotterdamse studenten

Wat een weekend | Video Bij Kino genieten van het summum van filmprojec­tie: Interstel­lar op beeld­schoon 70 mm-for­maat

10:30 Dat vertrouwde geratel vanuit de projectiecabine. Die kleine, dartelende korreltjes die zorgen voor prachtige kleuren en diepe contrasten op het witte doek. Filmliefhebbers weten al gauw waar het over gaat: traditionele projectie met analoge film in de bioscoop. En wel met een heel bijzonder, bijna uitgestorven soort: het beeldschone 70mm-formaat. Verslaggever Lex Bezemer – zelf een liefhebber van analoog – mocht zaterdagavond meekijken in het hokje where the magic happens.