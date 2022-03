Twijfeltelefoon krijgt bredere opzet: ‘Op dit moment doet veel desinformatie de ronde’

Na eerst specifiek informatie te hebben geven over nut en noodzaak van het vaccineren tegen corona krijgt de Twijfeltelefoon nu een bredere opzet. Het nummer kan ook worden gebeld als je meer wilt weten over darmkanker.

De Twijfeltelefoon (088 7555777), een initiatief van Robin Peeters van het Erasmus MC, wordt een landelijk preventieplatform, waar mensen informatie kunnen inwinnen over medische kwalen. Vanaf vandaag bestaat de mogelijkheid ook vragen te stellen over darmkanker. Onder het motto ‘neem je poep onder de loep’ is maag-, darm- en leverarts Manon Spaander begonnen de opsporing van de ziekte beter in beeld te brengen.

,,Veel mensen denken: ik heb geen klachten, waarom zou ik meedoen aan het Bevolkingsonderzoek”, zegt Spaander die vorige week in een Rotterdams winkelcentrum een speciale informatiedag hield. ,,De crux van screening is juist dat je darmkanker, of een voorstadium daarvan, vroegtijdig opspoort. En dat is vaak als je nog geen klachten hebt.”

Besmettelijk virus

Binnenkort richt de Twijfeltelefoon zich ook op het informeren van tieners en hun ouders over het belang van de HPV-vaccinatie. Dat is een besmettelijk virus dat bijna iedereen weleens oploopt en in 10 tot 20 procent van de gevallen kan leiden tot kanker.

Quote Op dit moment doet veel desinforma­tie de ronde, zowel over darmkanker als over corona- en HPV-vaccina­ties. Robin Peeters, Initiatiefnemer Twijfeltelefoon

,,Met de Twijfeltelefoon willen we gezondheidsverschillen in de grote stad verkleinen”, aldus internist Robin Peeters. ,,Zowel voor vaccinatie als voor het bevolkingsonderzoek darmkanker geldt: mensen mogen zelf kiezen of ze het willen. Ik wil graag dat ze hun keuze maken op basis van correcte informatie. Op dit moment doet echter veel desinformatie de ronde, zowel over darmkanker, als over de corona- en HPV-vaccinatie.”

De Twijfeltelefoon is een samenwerking van het Erasmus MC en de huisartsen in de regio. De lijn is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur bereikbaar. Op woensdag wordt er desgewenst ook Turks gesproken, op vrijdag kun je er in de Arabische taal terecht.

