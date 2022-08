Tweeverdieners maken relatief goede kans op betaalbare koopwoning in Rotterdam

Voor tweeverdieners met een modaal inkomen van gezamenlijk 65.000 euro is 21,8 procent van het aanbod in Rotterdam bereikbaar. Alleen in Den Haag komen tweeverdieners in de Randstad makkelijker aan een huis: daar is 25,1 van het aanbod bereikbaar. Voor modale eenverdieners met een inkomen van 38.000 euro is de kans op een woning in Rotterdam met 0,5 procent nihil, maar wel groter dan in de andere grote steden.

Het percentage bereikbare koopwoningen voor tweeverdieners is in Rotterdam hoger dan het gemiddelde van 18,7 procent in Zuid-Holland. Ook het gemiddelde voor heel Nederland ligt lager, dat is namelijk 20,2 procent. Alleenstaanden hebben in Nederland gemiddeld wel iets meer kans op een betaalbare woning. Die kans is echter ook nihil: slechts 1 procent van het landelijke huizenaanbod is bereikbaar. Het percentage bereikbare woningen voor eenverdieners ligt in de Maasstad wel hoger dan het gemiddelde van 0,3 procent in Zuid-Holland.